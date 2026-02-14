Mio figlio disabile bastonato e gettato dentro un cassonetto dell' immondizia

Un ragazzo disabile di 17 anni è stato brutalmente aggredito e poi gettato due volte nel cassonetto dell’immondizia, un gesto che ha scioccato la comunità locale. La vicenda si è verificata ieri pomeriggio, quando il giovane è stato preso a calci e pugni da un gruppo di persone sconosciute, che poi lo hanno abbandonato tra i rifiuti. La famiglia ha denunciato l’episodio, chiedendo giustizia per il ragazzo.

La vittima del pestaggio è un ragazzo di 17 anni. Il papà ha denunciato l'episodio ed è stata aperta un'indagine Un ragazzo disabile di 17 anni è stato aggredito, preso a calci e pugni, bastonato e gettato per due volte dentro un cassonetto dell'immondizia. L'episodio è stato denunciato dal padre Roberto, attraverso un lungo video pubblicato sui social ed è avvenuto a Silvi (Teramo), dove l'adolescente vive. La procura per i minorenni dell'Aquila ha aperto un fascicolo sull'accaduto e iscritto due minorenni nel registro degli indagati, secondo quanto riporta la stampa locale.

Un ragazzo di 17 anni disabile è stato picchiato e poi gettato due volte nel cassonetto di via Garibaldi a Teramo.

Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi.

Teramo, 17enne disabile bastonato e gettato in cassonetto: la denuncia del papà sui socialIl padre del giovane Roberto: Non sono ragazzate, non sono bravate ma bullismo. Indagano le forze dell’ordine ... adnkronos.com

La denuncia di un genitore di Silvi: Bullismo su mio figlio disabile, buttato in un cassonetto della spazzaturaUn residente di Silvi con un video sui social denuncia vari episodi di bullismo che sarebbero avvenuti ai danni del figlio minorenne disabile da parte di alcuni coetanei ... ilpescara.it

