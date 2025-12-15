Inter anche in NBA? Adesso Milano sogna | non si placano le voci su una possibile collaborazione con il Milan! I dettagli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a sognare in grande, con voci sempre più insistenti di una possibile collaborazione tra l'Inter e il mondo della NBA. La città, famosa per il suo calcio, potrebbe presto espandere i propri orizzonti sportivi coinvolgendo anche il basket statunitense e il Milan, aprendo nuove prospettive di partnership e innovazione.

inter anche in nba adesso milano sogna non si placano le voci su una possibile collaborazione con il milan i dettagli

© Calcionews24.com - Inter anche in NBA? Adesso Milano sogna: non si placano le voci su una possibile collaborazione con il Milan! I dettagli

Inter pronta a scendere in campo anche in NBA? Milano sogna: continuano le voci su una collaborazione con il Milan! Il panorama sportivo milanese potrebbe presto tingersi di stelle e strisce, e non soltanto per il calcio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, sotto la Madonnina starebbe prendendo forma un progetto destinato a far discutere: . Calcionews24.com

Rosso a Bartesaghi dopo pochi minuti dal suo ingresso

Video Rosso a Bartesaghi dopo pochi minuti dal suo ingresso

inter nba adesso milanoIl progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano: verso l’integrazione con Milan e Inter? - Il nuovo torneo sarà basato sul sistema Usa delle franchigie, coinvolgendo anche le società calcistiche. msn.com

inter nba adesso milanoRoma, Gianni Petrucci: «La Capitale va a canestro, Nba occasione per l’Italia» - Gianni Petrucci sorride con gli occhi, che si fanno due fessure come quando è proprio contento. ilmattino.it