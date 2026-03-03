Bastoni ancora fischiato in trasferta! Anche a Como i tifosi non gli perdonano la simulazione contro la Juventus Ecco cosa è successo

A Como, Bastoni è stato nuovamente fischiato dai tifosi durante la partita, che non hanno dimenticato la simulazione commessa contro la Juventus. I sostenitori locali hanno espresso il loro disappunto con i fischi, evidenziando il malcontento nei confronti del giocatore. La scena si è ripetuta lontano da San Siro, dove l’episodio aveva già suscitato reazioni.

Bastoni ancora fischiato lontano da San Siro. I tifosi del Como non gli hanno perdonato la simulazione contro la Juventus. L’accaduto. Il clima attorno ad Alessandro Bastoni continua a farsi incandescente ogni volta che l’Inter scende in campo lontano dalle mura amiche di San Siro. Anche nell’ultima trasferta di Como, il difensore della Nazionale è stato accolto da una pioggia di critiche e cori ostili, confermando un trend che lo vede ormai come il bersaglio preferito delle tifoserie avversarie in tutta Italia. Per capire le ragioni di tanta ostilità, bisogna fare un passo indietro e tornare al Derby d’Italia. La miccia che ha scatenato questa reazione a catena risiede in un episodio specifico avvenuto durante la sfida contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bastoni ancora peggio, dopo la simulazione e l’esultanza cosa si è scoperto: incredibileLa scena si consuma in pochi secondi, ma resta sospesa come una crepa invisibile dentro la partita.

