Bastoni fischiato anche in Como Inter | i tifosi continuano a non perdonargli la simulazione contro la Juventus! Cosa è successo

Durante la partita tra Como e Inter, i tifosi hanno fischiato Bastoni, che era stato coinvolto in una simulazione contro la Juventus. La reazione degli spettatori si è concentrata su questa azione, portando a un ulteriore coro di fischi. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un clima di dissenso nei confronti del giocatore.

Como-Inter, Bastoni fischiato anche al Sinigaglia ad ogni tocco del palloneAlessandro Bastoni di nuovo nel mirino dei tifosi. Ovviamente non quelli nerazzurri, ma dei sostenitori del Como nel corso della semifinale d'andata. Como-Inter 0-0 | Bastoni FISCHIATO a ogni tocco! Il mese di marzo si apre con le semifinali di Coppa Italia: la prima sfida è Como–Inter. Bastoni fischiato dal pubblico avversario durante Lecce-Inter, Chivu: Vai avanti e non ci pensare; Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca palla; Diluvio di fischi su Bastoni appena tocca il pallone in Lecce-Inter; Bastoni fischiato in Lecce-Inter, Chivu lo rassicura: Non ci pensare.