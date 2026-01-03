Cancelo Inter il futuro è in bilico | accelerata improvvisa del Barcellona? Le ultime da Fabrizio Romano

Le trattative di mercato tra Cancelo e l’Inter sembrano in fase di evoluzione, con il Barcellona che potrebbe accelerare per acquisire il giocatore. Secondo le ultime notizie di Fabrizio Romano, la situazione rimane fluida e in continuo aggiornamento, lasciando in bilico il futuro dell’esterno portoghese e la strategia dei nerazzurri.

Inter News 24 Cancelo Inter, il Barcellona potrebbe piombare forte sull'esterno portoghese superando i nerazzurri: le novità da Fabrizio Romano. Il nome di Joao Cancelo continua a essere uno dei più caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato invernale. Nonostante le voci che circolano, arriva un importante chiarimento da parte di Fabrizio Romano riguardo la questione legata al possibile trasferimento del portoghese all' Al Hilal e le implicazioni con la Serie A. Cancelo e il possibile scambio di prestiti con l'Al Hilal. La situazione su Joao Cancelo resta in fase di definizione, con il portoghese che continua ad avere il controllo della situazione.

Calciomercato Inter, pressing totale per Cancelo: ipotesi scambio per facilitare l’operazione con l’Al-Hilal - Calciomercato Inter, avanti tutta per il ritorno di Cancelo: spunta l’idea dello scambio per accelerare la trattativa L’Inter continua a spingere per riportare João Cancelo a Milano e, secondo quanto ... calcionews24.com

L'Inter spinge per Cancelo: c'è l'approvazione di Chivu, le ultime - Il club sta vagliando le ipotesi plausibili per chiudere l'operazione Joao Cancelo che sarebbe il nome sul quale la dirigenza nerazzurra starebbe ... fantacalcio.it

TS - #Cancelo, la #Juve non è fuori dai giochi. Ma l' #Inter fa l'ultimatum: attenderà una settimana al massimo x.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/v6W8T3VuMX8 CANCELO-INTER SI MA SERVE UN CLAMOROSO SCAMBIOCALHA SI LAVORA AL RINNOVO - facebook.com facebook

