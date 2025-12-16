Hojbjerg Juve è lui il sogno proibito per la mediana | il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio
Hojbjerg rappresenta il sogno proibito della Juventus per il centrocampo, con Spalletti che lo indica come prima scelta. Tuttavia, il trasferimento si complica a causa dell'interesse del Marsiglia, che prova a inserirsi nella corsa. Nel consueto aggiornamento di metà stagione, Luca Fioretti analizza le strategie e le sfide dei bianconeri nella ricerca del centrocampista danese.
di Luca Fioretti Hojbjerg Juve, svelata la strategia bianconera: il danese è la prima scelta di Spalletti per il centrocampo ma la trattativa non è affatto semplice. Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare su quale sia il tassello mancante per completare il mosaico tattico di Luciano Spalletti: un centrocampista di carisma, muscoli e visione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sportmediaset, i l nome cerchiato in rosso sull’agenda dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il danese, ex Tottenham, rappresenta l’identikit perfetto tracciato dal tecnico toscano per alzare il livello della mediana e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Juventusnews24.com
Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente - Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente Il calciomercato della Juventus in vista di gennaio subisce ... juventusnews24.com
Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg - Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi. it.blastingnews.com
Gazzetta - Juventus ancora su Hojbjerg: Comolli pronto a fare un tentativo - facebook.com facebook
Juve, il regalo di Natale per Spalletti potrebbe essere un regista: il pallino resta Hojbjerg x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.