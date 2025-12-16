Hojbjerg rappresenta il sogno proibito della Juventus per il centrocampo, con Spalletti che lo indica come prima scelta. Tuttavia, il trasferimento si complica a causa dell'interesse del Marsiglia, che prova a inserirsi nella corsa. Nel consueto aggiornamento di metà stagione, Luca Fioretti analizza le strategie e le sfide dei bianconeri nella ricerca del centrocampista danese.

Hojbjerg Juve, è lui il sogno proibito per la mediana: il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio

di Luca Fioretti Hojbjerg Juve, svelata la strategia bianconera: il danese è la prima scelta di Spalletti per il centrocampo ma la trattativa non è affatto semplice. Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus ha le idee chiare su quale sia il tassello mancante per completare il mosaico tattico di Luciano Spalletti: un centrocampista di carisma, muscoli e visione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sportmediaset, i l nome cerchiato in rosso sull’agenda dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il danese, ex Tottenham, rappresenta l’identikit perfetto tracciato dal tecnico toscano per alzare il livello della mediana e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Juventusnews24.com

