Hojbjerg Juve è lui il sogno proibito per la mediana | il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojbjerg rappresenta il sogno proibito della Juventus per il centrocampo, con Spalletti che lo indica come prima scelta. Tuttavia, il trasferimento si complica a causa dell'interesse del Marsiglia, che prova a inserirsi nella corsa. Nel consueto aggiornamento di metà stagione, Luca Fioretti analizza le strategie e le sfide dei bianconeri nella ricerca del centrocampista danese.

hojbjerg juve 232 lui il sogno proibito per la mediana il marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma8230 il punto verso gennaio

© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, è lui il sogno proibito per la mediana: il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio

di Luca Fioretti Hojbjerg Juve, svelata la strategia bianconera: il danese è la prima scelta di Spalletti per il centrocampo ma la trattativa non è affatto semplice. Il mercato di gennaio si avvicina e la  Juventus  ha le idee chiare su quale sia il tassello mancante per completare il mosaico tattico di  Luciano Spalletti: un centrocampista di carisma, muscoli e visione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da  Sportmediaset, i l nome cerchiato in rosso sull’agenda dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il danese, ex Tottenham, rappresenta l’identikit perfetto tracciato dal tecnico toscano per alzare il livello della mediana e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Juventusnews24.com

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

hojbjerg juve 232 sognoHojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente - Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente Il calciomercato della Juventus in vista di gennaio subisce ... juventusnews24.com

Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg - Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi. it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.