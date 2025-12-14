Basket femminile Schio chiude l’andata in vetta solitaria Vince Venezia colpo esterno Tortona

L'undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile si conclude con Schio in vetta solitaria, mentre Venezia ottiene una vittoria esterna e Tortona si impone in trasferta. In attesa del posticipo tra Campobasso e Sesto San Giovanni, il girone d’andata si avvia alla fase finale con sfide decisive e classifiche ancora in evoluzione.

In attesa del posticipo tra Campobasso e Sesto San Giovanni, si va a completare l'undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile, ultimo turno del girone d'andata. Il Famila Schio conclude in vetta solitaria al giro di boa, dominando contro il fanalino di coda Battipaglia con un perentorio 100-52. Una partita a senso unico già dopo il primo quarto (22-8) con Schio che poi ha passeggiato. La miglior marcatrice è stata Kitija Laksa con 21 punti, ma ci sono anche la doppia doppia di Jessica Shepard (15 punti e 12 rimbalzi) e i 17 punti di Jasmine Keys. Pronta risposta della rivale diretta di Schio.

