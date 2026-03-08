Basket va al Dream il derby pisano di Divisione Regionale 2 contro il Gmv

Nel derby pisano di Divisione Regionale 2, il DREAM Basket ha battuto il GMV nella settima giornata del campionato. La partita si è svolta a Pisa e si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa. Nessun dettaglio sui punteggi o sui protagonisti, soltanto il risultato finale che ha premiato il DREAM Basket.

Pisa, 8 marzo 2026 – Va ai padroni di casa del DREAM Basket il derby pisano con il GMV, nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paganucci hanno prevalso al termine di una partita molto combattuta, quasi sempre punto a punto, giocata con grande intensità, grazie ad una maggiore attenzione nei momenti topici, a differenza dei green di Piazza, che hanno commesso qualche errore difensivo di troppo. Il DREAM stacca così in classifica il GMV, in una volata finale verso i play-off che vede sei squadre in uno spazio molto ravvicinato, alla spalle della solitaria Fortezza Livorno.. LA CRONACA – La partenza è molto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, va al Dream il derby pisano di Divisione Regionale 2 contro il Gmv Basket, va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAMPisa, 8 marzo 2026 – Va ai padroni di casa del DREAM Basket il derby pisano con il GMV, nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale... Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMVPisa, 5 febbraio 2026 – E’ tempo di derby a Pisa, tra le compagini che militano nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2. Contenuti e approfondimenti su Divisione Regionale. Temi più discussi: Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby. Legends, si materializza l’incubo retrocessione; Tonfo del Nola 1925, perdono anche Piazzolla e Hyria, il CAP non trova il bottino pieno, sorride il Città dei Gigli: il punto sullo sport in città; Basket in DR2 a Ponsacco il DREAM Pisa gioca uno spareggio per il secondo posto; Basket Divisione regionale 1. Scirea in missione in casa dell’International Imola. Aics domani con Cesena: c’è il rinforzo Baldisserri. Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby. Legends, si materializza l’incubo retrocessioneI Legends si disperano, il Cmc tira un sospiro di sollievo. E’ questo il dopo derby carrarese della Divisione regionale 1 di basket tra due squadre che lottano per salvarsi. Finale di partita amarissi ... sport.quotidiano.net Basket, al via la Serie B Femminile e la Divisione Regionale 2Un ricco weekend attende gli appassionati di basket regionale. Dopo il campionato di Divisione Regionale 1, iniziato sabato scorso, da domani al via anche Serie B Femminile e Divisione Regionale 2. unionesarda.it - "" "" Completata la 2a giornata della 2a Fase di Divisione Regionale 1 Il Montecchio Sport Basket tiene il passo della capolista Macerata battendo al Pala3 di Villa Ceccolini la Virtus - facebook.com facebook