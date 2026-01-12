Basket - Serie DR1 maschile Libertas sconfitta a Campiglia

Nel match della Serie DR1 maschile, Libertas è stata sconfitta a Campiglia con il punteggio di 81-77. La partita ha visto una buona performance di alcuni giocatori, tra cui Biagetti e Pagni, mentre lo studio Arcadia Valdicornia ha conquistato la vittoria. Di seguito i dettagli delle statistiche e i principali protagonisti di entrambe le squadre.

Studio Arcadia Valdicornia 81 Libertas 77 STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Larini ne, H. Donati 15, Caciottolo 5, Carducci 2, Biagetti 24, Magnolfi 11, Pagni 11, Bartolini 1, Papi 8, Malvone ne, Brunetti ne, Agostini 4. All.: Gistri. LIBERTAS LUCCA: L. Simonelli 2, Rattazzi, Morello 20, Giusti 1, D. Donati 6, Russo 21, Fracassini 14, F. L. Simonelli ne, Morello, Guidi 13, Del Chiaro, Galli ne. All.: Piochi. Arbitri: Cabizza di Pisa e Carbocci di Cascina. Note: parziali 18-17, 40-39, 63-58. CAMPIGLIA MARITTIMA - La Libertas chiude l'andata con una sconfitta. Nel primo quarto si gioca punto a punto, con Russo e Francassini che provano a contrastare la verve degli avversari che riescono, però, a chiudere in vantaggio 18-17.

