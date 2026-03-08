Nel campionato di Serie A di basket, la Virtus Bologna ha vinto in trasferta contro Napoli, aumentando il vantaggio di quattro punti sulla seconda in classifica, Brescia. La partita si è svolta nel contesto del 21° turno della regular season, dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia e alle nazionali. Tre anticipi hanno aperto questa giornata di incontri.

Bologna, 2 marzo 2026 – Archiviata dedicata agli impegni della Coppa Italia e delle nazionali, il campionato di Serie A di basket ha ripreso la sua corsa con ben tre anticipi del 21° turno della regular season. In campo anche la Virtus Olidata Bologna, che ha allungato almeno per ora a +4 sulla Germani Brescia seconda in classifica battendo a domicilio la Guerri Napoli. I bianconeri si sono messi alle spalle la sconfitta in Eurolega sul campo del Real Madrid (maturata nonostante un’ottima prova) e hanno sconfitto i partenopei con un perentorio 90-71: ben cinque i giocatori finiti in doppia cifra nello scacchiere dei bianconeri, che ha messo il turbo nel terzo quarto grazie a un parziale di 24-10 ed è stato trascinato dai 19 punti (con anche 4 assist) messi a referto da Francesco Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus espugna Napoli e allunga a +4 su Brescia

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna regola Treviso e rimane in vetta, bene anche Reggio Emilia e NapoliPrima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il...

Basket, Serie A: la Virtus piega Trieste e riaggancia Brescia in vettaMilano, 29 dicembre 2025 – Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano rispettano il pronostico e chiudono il 2025 vincendo i due posticipi...

Approfondimenti e contenuti su Basket Serie A la Virtus espugna Napoli....

Temi più discussi: Basket, Serie A: vincono le prime tre in classifica, colpo Asinara; Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna; Basket Serie A, si riparte dalla 21ª giornata: Brescia riposa, la Virtus punta all'allungo; Basket Serie B, la Viola cade a Milazzo, Ragusa e Matera in vetta. Classifica e risultati.

Basket, Serie A: vittorie per Sassari, Reggio Emilia e Bologna negli anticipiHa preso il via oggi la ventunesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in programma vi erano tre match molto attesi. Si partiva con ... oasport.it

La Virtus passa a Napoli e si gode Ferrari. Reggio Emilia travolge Trieste, vince anche SassariBologna, con 19 punti dell'ala azzurra, allunga in classifica su Brescia. Trento va ko al supplementare contro i sardi, e la Unahotels infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro gare tra campion ... gazzetta.it

Ferrari protagonista con 19 punti nella vittoria esterna della @VirtusBo sul campo del @basket_napoli Doppia cifra anche per Diarra, Morgan, Niang e Smailagic: nei padroni di casa il migliore Bolton (11 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com

Serata di basket per Napoli con la formazione di Coach Magro impegnata nel match di cartello contro Bologna. Una serata diversa anche per Sam Beukema: il difensore olandese del Napoli è presente al palazzetto per assistere alla sfida. Antonio Conte ha c - facebook.com facebook