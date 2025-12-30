Basket Serie A | la Virtus piega Trieste e riaggancia Brescia in vetta

Nel recupero del tredicesimo turno di Serie A, Virtus Bologna e Olimpia Milano consolidano le rispettive posizioni in classifica. La Virtus supera Trieste e si avvicina a Brescia, mantenendo alta la corsa al vertice. Entrambe le squadre hanno concluso il 2025 con una vittoria, confermando il loro ruolo di protagoniste nel campionato italiano di basket.

Milano, 29 dicembre 2025 – Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano rispettano il pronostico e chiudono il 2025 vincendo i due posticipi del tredicesimo turno del campionato di Serie A di basket. I bianconeri felsinei, che si presentavano alla palla a due senza due pedine chiave come Smailagic ed Edwards che hanno perso dopo appena 8’ Diarra per infortunio, hanno espugnato non senza fatica Trieste imponendosi per 74-66 e riagganciando in vetta la Germani Brescia. Protagonisti nel successo della Olidata sono stati Matt Morgan c on 19 punti e un Derrick Alston jr. glaciale nel finale (ha chiuso a quota 16 punti) Doppia cifra, però, anche per Saliou Niang, mentre sul fronte triestino gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Markel Brown (miglior realizzatore tra i suoi con 15 punti) e Juan Toscano Anderson (13). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus piega Trieste e riaggancia Brescia in vetta Leggi anche: Basket, Serie A: la Virtus batte Cantù e riaggancia Brescia in vetta Leggi anche: Basket, Serie A: Brescia si prende la vetta in solitaria in attesa della Virtus Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezia piega Napoli, Tortona risponde a Milano. A Sassari il crollo di Trapani; Serie B nazionale / Jesi piega Fabriano e vince il derby: 85-65; Serie A: Brescia piega Venezia e torna da sola in vetta; Serie A, Venezia piega Napoli: Wiltjer show, agli azzurri non basta Simms. Crollo Trapani a Sassari. Bologna sbanca Trieste e aggancia Brescia in vetta. Milano piega Cremona - Il 4° successo di fila dell'Olimpia con super Shields vale il 3° posto con Venezia e Tortona ... msn.com

