Napoli Basket coach Magro | Le Final Eight un traguardo l’esclusione di Trapani non è stata uno spot positivo del campionato
Nel pregioco delle Final Eight di Coppa Italia, coach Alessandro Magro commenta il valore di questo traguardo per Napoli Basket. Tuttavia, sottolinea come l’esclusione di Trapani rappresenti un aspetto negativo per il campionato, evidenziando le sfide e le opportunità che caratterizzano la stagione. Un momento importante di riflessione e obiettivi per la squadra, in un contesto di crescita e impegno sul campo.
Alessandro Magro, coach della Guerri Napoli basket, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima delle Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 18 al 22 febbraio. L’intervista a Magro, coach della Guerri Napoli. « Mi trovo assolutamente bene qui a Napoli. Si confermano le aspettative sia per il progetto riguardo la squadra sia per la qualità. Poi c’è il calore che ti trasmette la tifoseria e il popolo napoletano. La scelta di venire qui, si rivela essere giusta e confermata dalla passione riaccesa negli sportivi per la pallacanestro ». Le Final Eight sono da considerarsi un premio al lavoro svolto o un pass agevolato dall’esclusione di Trapani? « Sono certamente un traguardo importante per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
