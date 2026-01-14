Nel pregioco delle Final Eight di Coppa Italia, coach Alessandro Magro commenta il valore di questo traguardo per Napoli Basket. Tuttavia, sottolinea come l’esclusione di Trapani rappresenti un aspetto negativo per il campionato, evidenziando le sfide e le opportunità che caratterizzano la stagione. Un momento importante di riflessione e obiettivi per la squadra, in un contesto di crescita e impegno sul campo.

Ales­san­dro Magro, coach della Guerri Napoli basket, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima delle Final Eight di Coppa Ita­lia, in pro­gramma dal 18 al 22 feb­braio. L’intervista a Magro, coach della Guerri Napoli. « Mi trovo asso­lu­ta­mente bene qui a Napoli. Si con­fer­mano le aspet­ta­tive sia per il pro­getto riguardo la squa­dra sia per la qua­lità. Poi c’è il calore che ti tra­smette la tifo­se­ria e il popolo napo­le­tano. La scelta di venire qui, si rivela essere giu­sta e con­fer­mata dalla pas­sione riaccesa negli spor­tivi per la pal­la­ca­ne­stro ». Le Final Eight sono da con­si­de­rarsi un pre­mio al lavoro svolto o un pass age­vo­lato dall’esclu­sione di Tra­pani? « Sono cer­ta­mente un tra­guardo impor­tante per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Basket, coach Magro: «Le Final Eight un traguardo, l’esclusione di Trapani non è stata uno spot positivo del campionato»

