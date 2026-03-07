Basket a Cividale Forlì Unieuro strappa la vittoria 80-84

Il 7 marzo 2026, nel palasport di Cividale, Forlì Unieuro ha vinto la partita di basket contro Cividale con il punteggio di 80-84. Nel secondo tempo, la squadra ospite ha mostrato maggiore energia e precisione, portandosi a casa la vittoria. La partita si è conclusa con Forlì che ha conquistato due punti fondamentali.

Forlì, 7 marzo 2026 – Con un secondo tempo di grande energia e precisione, Forlì espugna il PalaGesteco di Cividale e strappa due punti pesantissimi. I biancorossi passano per 80-84 portando quattro uomini in doppia cifra, con Pepe e il rientrante Gaspardo a quota 16 punti. Una vittoria che consente all'Unieuro di riacciuffare Cento e quindi la zona salvezza. La partita. Prima parte di gara tutta in salita per la Pallacanestro 2.015. Gli avversari partono in quinta con un 8-0 e poi un secondo break che vale la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto (21-9). Gli ospiti hanno una scossa con l'ingresso di Gaspardo (28-25), ma prima della pausa lunga segnano col contagocce (quattro canestri dal campo nel secondo periodo) e restano così a -7 (44-37).