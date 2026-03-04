Basket serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Questa sera, alle 20.30, si gioca la partita di serie B di basket tra Sinergie Faenza e Pielle Livorno. L'incontro si svolge al PalaCattani, con la Pielle Livorno che affronta la squadra di casa in diretta. La partita rappresenta un appuntamento importante del campionato e vede le due squadre sfidarsi sul parquet.

Questa sera, mercoledì 4 marzo, alle 20.30 scende in campo la Pielle Livorno, ospite di Faenza al PalaCattani. Una sfida complicata per i biancoblù che, ancora privi di Leonzio e Bonacini, dovranno fare una grande prestazione per superare l’ottava forza del girone. Il miglior realizzatore è il giovanissimo Enrico Vettori (22 anni) che segna 17.2 punti tirando con il 45% dal campo, mentre lo slot da straniero è occupato dall’ala grandecentro ex Chieti Thomas Van Ounsem, autore fin qui di 12.3 punti con un eccellente 44% dalla lunga distanza. Viaggia in doppia cifra anche il playmaker Alberto Fragonara, terzo miglior assistman del campionato con 5. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Serie B - La Tema Sinergie Faenza ospita il Dany Basket QuarrataNuovo doppio impegno casalingo in pochi giorni per la Tema Sinergie. Domenica alle 18 ospiterà la Dany Quarrata, mentre mercoledì 4 marzo alle 20.30 riceverà la Pielle Livorno. pianetabasket.com

Serie B - Dany Basket, colpaccio a Faenza: Regoli fa esultare QuarrataClamorosa vittoria al PalaCattani di Faenza per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che torna al successo dopo 10 sconfitte consecutive. Buona, buonissima la prima per coach Matteoni. Il. pianetabasket.com

