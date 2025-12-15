© Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl, un successo record

COLLEGE 95 BCL 116 COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Oliveri 7, Okadoh 2, Buttiglione 2, Lastella 18, Benzoni 15, Romeo ne, Rey ne, Martino 1, Gaiola 17, Pellegrino 17, Alberti 2, Rupil 14. All.: Di Cerbo. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 5, Valentini, Drocker 19, Donati 4, Dubois 31, Barsanti 9, Simonetti 13, Del Debbio 16, Pierini 2, Pichi 3, Trentin 14, Cirrone. All.: Olivieri. Arbitri: Ferrero Regis e Dell’Accio di Torino. Note: parziali 13-35, 40-71, 63-99. BORGOMANERO - Con un punteggio da NBA americana, Bcl si.. laurea al College. Vittoria fondamentale per la "Olivieri band" a Borgomanero (privo di Ciarpi e Baiardi) che consente di rimanere in scia al dominio senese, con Mens Sana e Costone ancora a fare le battistrada. Sport.quotidiano.net

