Hernanes, ex giocatore dell’Inter, ricorda di aver evitato un errore decisivo nel 2016, quando avrebbe potuto segnare contro la Juventus, e lo fa con un sorriso. Durante un’intervista, il brasiliano ha paragonato Chivu a un vino Supertuscan e Spalletti a un Barolo, spiegando le loro caratteristiche. Nel frattempo, si prepara al big match di San Siro tra le due big del calcio italiano, osservando la corsa scudetto e la battaglia per la Champions League.

C'è un cassetto della memoria di Hernanes che è rimasto chiuso fino ad oggi. Indietro veloce fino al 2016, la sua seconda stagione alla Juventus, due anni dopo l'addio all'Inter: a febbraio, allo Stadium, rischia di segnare il più classico dei gol dell'ex ma Handanovic spedisce il pallone in angolo. L'esultanza era pronta, la capriola pure, invece il guantone dello sloveno ha cambiato tutto; la Juve ha vinto comunque (2-0, opera di Bonucci e Morata) ma a distanza di dieci anni Hernanes - 52 presenze in nerazzurro e 35 in bianconero - ripensa a quel derby d'Italia e a quel non-gol e pensa che alla fine non sia andata poi così male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il doppio ex Hernanes: "Meno male che non segnai nel 2016... Chivu un vino Supertuscan, Spalletti un barolo"

