Cinema dal 5 al 10 maggio decima edizione del RIFF a Sestri Levante

Roma, 22 dic. (askanews) – Annunciate le nuove date del Riviera International Film Festival, evento da sempre dedicato al cinema indipendente, giovane e ribelle, che si accinge a tagliare il traguardo della decima edizione: si svolgerà dal 5 al 10 maggio 2026 a Sestri Levante, la perla del Tigullio e del Levante ligure dove tutto è nato nel 2017. “No Riff, no Stories” è il claim scelto dagli organizzatori e rappresentato graficamente dalla locandina d’autore, affidata quest’anno all’artista Pietro Terzini, vincitore del premio “Top of the Forbes 2025” come “volto d’eccellenza” nel campo dell’arte e del Made in Italy, definito da Forbes Italia “il mago delle parole, il Merlino del packaging”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

