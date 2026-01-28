Sydney Sweeney è finita nel mirino delle autorità di Los Angeles dopo aver appeso reggiseni sull’insegna di Hollywood. La scena, ripresa in un video condiviso sui social, mostra l’attrice scalare di notte la famosa scritta per promuovere la sua nuova linea di lingerie, SYRN. Ora si indaga se si tratti di un atto di pubblico spregio o di una semplice trovata pubblicitaria.

Los Angeles – Sydney Sweeney ha attirato l’attenzione mondiale con un audace stunt pubblicitario: ha scalato di notte la celebre scritta Hollywood per appendervi reggiseni, ripresi in un video condiviso sui social per promuovere la sua nuova linea di lingerie, SYRN. Tuttavia l’azione non è stata autorizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, proprietaria dei diritti sull’uso commerciale dell’insegna, e l’attrice rischia adesso possibili accuse legali. epa12461344 US actor Sydney Sweeney attends the 'Christy' gala screening at the BFI London Film Festival, in London, Britain, 17 October 2025. The 69th edition of the annual film festival runs from 08 to 19 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sydney Sweeney nei guai: ha appeso i reggiseni sull’insegna di Hollywood. “Pubblicità non autorizzata”

Approfondimenti su Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, nota attrice americana, è tornata al centro dell’attenzione dopo una recente polemica legata a una campagna pubblicitaria.

La star di Euphoria, Sydney Sweeney, ha fatto un blitz notturno a Los Angeles.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SYDNEY SWEENEY DISTRUGGE UNA FEMMINISTA in un'INTERVISTA

Ultime notizie su Sydney Sweeney

Argomenti discussi: Sydney Sweeney nei guai per i reggiseni sulla scritta di Hollywood; Sydney Sweeney, chi è l'attrice finita nei guai per i reggiseni sulla scritta di Hollywood; Notte fonda, troupe al seguito, sacco pieno di reggiseni: Sydney Sweeney è nei guai; Sydney Sweeney nei guai? Appende reggiseni sulla scritta Hollywood per pubblicità, ma non era autorizzata.

Sydney Sweeney è nei guai (seri) per aver appeso dei reggiseni sull’insegna HollywoodSydney Sweeney ha scalato la celeberrima scritta Hollywood per promuovere la sua linea di lingerie. Senza autorizzazioni. E ora rischia grosso ... amica.it

Sydney Sweeney nei guai per i reggiseni sull’Hollywood SignL’attrice ha decorato l’iconica insegna di Hollywood con reggiseni per lanciare la sua nuova linea di lingerie Syrn ... iodonna.it

Blitz notturno per Sydney Sweeney: la star di Euphoria ha tappezzato l’insegna simbolo di Los Angeles con dei reggiseni appartenenti alla sua nuova linea di lingerie. La Hollywood Chamber of Commerce accusa: “Serviva una licenza, non ne sapevamo null facebook

L'ultima di Sydney Sweeney: appende reggiseni sulla scritta "Hollywood" #hollywood x.com