Occupazione abusiva di suolo pubblico | ristorante in centro chiuso per cinque giorni
CAROVIGNO - Stretta sugli esercizi commerciali a Carovigno: ristorante del centro storico chiuso per cinque giorni. È in corso infatti un'attività di controlli in materia commerciale, attività effettuata congiuntamente dalla polizia locale e dalla stazione dei carabinieri.I militari e gli agenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
