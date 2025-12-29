Il Comune di Latina ha pubblicato un nuovo concorso per la selezione di un istruttore di vigilanza. La procedura, annunciata tramite il portale inPA nella sezione

Un nuovo concorso è stato bandito dal Comune di Latina, pubblicato sul portale inPA nella sezione "amministrazione trasparente". Si tratta di un bando per il reclutamento di un istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. “Si conclude così – spiega l’assessore al Personale Andrea. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Nuovo concorso bandito bandito dal Comune di Latina: si cerca un istruttore di vigilanza

Leggi anche: Blitz anti narcos a Rio de Janeiro, i corpi di 74 morti allineati in mezzo alla strada: "Bandito buono è bandito morto" - VIDEO

Leggi anche: Al via il maxi concorso per oss bandito dal Policlinico di Foggia: 1000 posti a tempo indeterminato in tutta la Puglia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Immissioni in ruolo docenti 2025, il 31 dicembre stop scorrimento graduatorie PNRR. Cosa faranno dopo gli Uffici Scolastici; Concorsi Fermo 2025 non scaduti – Tutti i bandi nella provincia; Regione Piemonte: concorso per 15 diplomati, istruttori amministrativi; SANITÀ: LIBERATORE NUOVO PRIMARIO CHIRURGIA L’AQUILA, HA PREVALSO SU BONANNI E FAVORITI.

Regione Piemonte: concorso per 15 diplomati, istruttori amministrativi - La Regione Piemonte ha indetto un concorso aperto a diplomati per assumere 15 istruttori amministrativi a tempo indeterminato. ticonsiglio.com