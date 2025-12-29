Nuovo concorso bandito bandito dal Comune di Latina | si cerca un istruttore di vigilanza
Il Comune di Latina ha pubblicato un nuovo concorso per la selezione di un istruttore di vigilanza. La procedura, annunciata tramite il portale inPA nella sezione
Un nuovo concorso è stato bandito dal Comune di Latina, pubblicato sul portale inPA nella sezione "amministrazione trasparente". Si tratta di un bando per il reclutamento di un istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. “Si conclude così – spiega l’assessore al Personale Andrea. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
