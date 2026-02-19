Bimbo col cuore bruciato il dolore della madre Patrizia Mercolino | Mi sente mio marito spera che si svegli

Il bambino di due anni e mezzo con il cuore gravemente ustionato ha subito un peggioramento delle sue condizioni, portando alla sospensione delle terapie. La madre, Patrizia Mercolino, racconta che il piccolo sembra percepirla e spera che si riprenda. La situazione si è aggravata nelle ultime ore, lasciando la famiglia in ansia. Il medico ha spiegato che le lesioni sono molto estese e che i medici stanno valutando gli ultimi interventi possibili. La famiglia attende con speranza una svolta.

È in coma farmacologico, Domenico. E nel suo petto c'è un cuore "bruciato". La madre, Patrizia Mercolino, è distrutta ma lucida e ha accettato la situazione, facendosi forza per proteggere gli altri due figli. "Io so che mi sente", dice del bambino. "Mio marito sta malissimo, più di me", aggiunge. "Gli tiene la mano. Lo guarda e spera che apra gli occhi". Come sta il bambino con il cuore "bruciato" Dopo giorni di speranza, infine il Comitato di esperti riunitosi per definire i margini di manovra si è espresso: il piccolo Domenico non può subire un nuovo trapianto di cuore. Le sue condizioni, inoltre, sono precipitate: il bambino "è in coma" e gli "è stata sospesa la sedazione in nottata per capire se fosse risvegliabile, ma stamattina non era contattabile", ha specificato il dottor Carlo Pace Napoleone, membro del Comitato che si è espresso sul no al trapianto di cuore, raggiunto da Il Messaggero.

