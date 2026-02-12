Kid Rock punzecchia Jay Z e si scaglia contro Bad Bunny dopo l’Half Time Show del Super Bowl

Kid Rock non le manda a dire e si scaglia contro Jay Z, accusandolo di aver rovinato l’Half Time del Super Bowl con la sua esibizione. Il cantante americano ha commentato duramente la performance di Bad Bunny, che ha portato sul palco un omaggio a Porto Rico, con Ricky Martin e Lady Gaga. La polemica tra i due artisti continua a tenere banco, mentre il pubblico si divide tra chi ha apprezzato lo spettacolo e chi, come Kid Rock, critica aspramente la scelta della produzione.

Parole al veleno quelle di Kid Rock nei confronti di Jay Z, deus ex machina con la sua Roc Nation dell' Half Time del Super Bowl, che ha visto protagonista Bad Bunny, con una performance tributo a Portorico, alla quale hanno preso parte Ricky Martin e Lady Gaga. La decisione di ingaggiare il 31enne portoricano per lo show, ha suscitato alcune polemiche in alcuni ambienti di destra, molti dei quali erano scontenti del fatto che il posto fosse andato a un artista che canta principalmente in spagnolo. Si è arrivati addirittura al punto che il presidente Donald Trump ha attaccato la voce di Nuevayol, criticando la decisione di ingaggiarlo per il Super Bowl LX, e Turning Point USA, organizzazione fondata da Charlie Kirk, ha realizzato un proprio concerto alternativo, con Kid Rock come headliner e varie star della musica country.

