Si chiude l’indagine sull’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl | Non ha violato nessuna regola

L’indagine sull’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl si conclude con una decisione chiara: il cantante portoricano non ha violato alcuna regola. La Federal Communications Commission ha verificato attentamente il suo spettacolo, che si è svolto davanti a milioni di spettatori, e ha confermato che non ci sono state infrazioni. I deputati repubblicani avevano avviato il procedimento, preoccupati per alcune scene, ma il risultato finale smentisce ogni sospetto.

A seguito di un’indagine intentata dai deputati repubblicani e condotta dalla Federal Communications Commission, è emerso che il live di Bad Bunny durante l’half time del Super Bowl non ha infranto nessuna regola. In primis era stato Donald Trump a criticare l’half time show con protagonista l ‘artista di Portorico, definendolo uno “schiaffo in faccia” per l’ America. “Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza . Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini piccoli che lo guardano da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si chiude l’indagine sull’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl: “Non ha violato nessuna regola” Kid Rock punzecchia Jay Z e si scaglia contro Bad Bunny dopo l’Half Time Show del Super Bowl Kid Rock non le manda a dire e si scaglia contro Jay Z, accusandolo di aver rovinato l’Half Time del Super Bowl con la sua esibizione. Rosalia, Shakira, Ricky Martin e tanti altri, hanno elogiato sul web l’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl Durante il Super Bowl, l’Half Time Show di Bad Bunny ha scatenato un vero e proprio entusiasmo online. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dall’accusa di Mafia Capitale alle prescrizioni: come si chiude un capitolo giudiziario; Crollo Firenze: la Procura chiude l'inchiesta, altri 3 indagati; Crans-Montana, i dubbi sui ruoli e responsabilità dopo la prima settimana di confronto in aula; Costo dell’energia per le imprese: 11 risposte per capire come stanno le cose e le soluzioni possibili. Si chiude l’indagine sull’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl: Non ha violato nessuna regolaA seguito di un’indagine intentata dai deputati repubblicani e condotta dalla Federal Communications Commission, ... msn.com Codupino, Arpat chiude la discarica. In corso un’indagine della Procura. Si riaccende il dibattito politicoBennati (Polo): E’ una conseguenza del nostro esposto dopo i conferimenti di Asmiu? ... msn.com | It's level at half time #ASRoma #NapoliRoma - facebook.com facebook HALF TIME Siamo in vantaggio dopo i primi 45’. Non molliamo! #vamosgrifo #PerugiaCarpi @seriecofficial x.com