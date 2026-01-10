Cosa succede a Alberto Trentini ora che altri italiani sono stati liberati in Venezuela

Alberto Trentini, cooperante italiano in Venezuela, si trova in carcere da più di 400 giorni senza accuse formali. Dopo la recente liberazione di altri italiani nel paese, la premier Giorgia Meloni ha espresso fiducia sulla sua situazione. La vicenda di Trentini continua a suscitare attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla sua posizione e sulla sua eventuale scarcerazione.

Giorgia Meloni ha detto di essere "fiduciosa" sulla liberazione di Alberto Trentini. Il cooperante italiano è in carcere a Caracas da oltre 400 giorni, senza un'accusa a suo carico. L'Italia, dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il cambio di governo, starebbe tentando diverse strade per arrivare alla liberazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Venezuela rilascia Luigi Gasperin e Biagio Pilieri: cosa sappiamo di Alberto Trentini e degli altri 25 italiani detenuti - La Farnesina parla di azioni messe in campo “che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto” e “accelerare” il rilascio degli altri connazionali ... italiaoggi.it