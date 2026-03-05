Autovelox a Napoli in città e provincia sospesi i controlli automatici della velocità

Da oggi in città e nella provincia di Napoli sono sospesi i controlli automatici della velocità tramite autovelox. La prefettura ha disposto la sospensione dei decreti, datati tra il 2018 e il 2023, che autorizzavano l'installazione di questi dispositivi. La decisione riguarda sia le zone urbane sia le aree periferiche, senza indicare motivazioni specifiche.

Arriva lo stop agli autovelox tra Napoli e provincia, sotto disposizione della prefettura. Michele di Bari ha sospeso i decreti, dal 2018 al 2023, che autorizzavano l'istallazione e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Autovelox a Napoli, in città e provincia sospesi i controlli automatici della velocità Autovelox mobili in Lombardia: dove e quando saranno i controlli della velocitàMilano, 26 gennaio 2026 – Massima attenzione mentre siete al volante ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, alla pioggia e alla nebbia ma... Tutti gli aggiornamenti su Autovelox a Napoli in città e provincia.... Temi più discussi: Agli ingressi di Foggia entrano in funzione i rilevatori di velocità, slitta l'installazione dei foto-red ai semafori - FoggiaToday; Autovelox sospesi dalla prefettura: niente più multe a casa in oltre 40 comuni della provincia; Il prefetto di Napoli: Stop agli Autovelox in tutta la provincia; Prefetto di Napoli spegne gli autovelox: prima serve chiarezza sull’omologazione. Stop a 67 autovelox, a Napoli la prefettura sospende tutto. E in Italia ne restano accesi meno di 1.000Il prefetto Michele Di Bari ha congelato tutti i decreti che autorizzavano i controlli automatici della velocità in città, provincia e Ischia. È il primo provvedimento del genere in Italia. Intanto il ... automoto.it Caos Autovelox, a Napoli sospesi i controlli automatici in città e provinciaIl prefetto Michele Di Bari «congela» i decreti che autorizzavano i controlli automatici della velocità: stop a 67 dispositivi tra città e provincia. Il comandante Altamura (Anci): «Serve una linea un ... corriere.it Autovelox nel caos: a Napoli stop a 67 dispositivi dopo la decisione della Prefettura. Il nodo è quello delle omologazioni, che mette in discussione la validità di molti controlli della velocità. In tutta Italia gli autovelox pienamente omologati sarebbero meno di 1.0 - facebook.com facebook