D14 Diramazione per Ravenna chiuso a causa dei lavori per una notte lo svincolo di Bagnacavallo

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Bagnacavallo sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 gennaio. La chiusura interesserà sia l’entrata sia l’uscita, al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, una nota informa che per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincolo.

Autostrade per l'Italia segnala intense nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Calenzano e sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola, oltre che sulla diramazione per Ravenna. Sull'intera dorsale appenninica sono previste nevicate anc - facebook.com facebook

