D14 Diramazione per Ravenna chiuso a causa dei lavori per una notte lo svincolo di Bagnacavallo

Da ravennatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Bagnacavallo sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 gennaio. La chiusura interesserà sia l’entrata sia l’uscita, al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea.

A14 DIr, chiude per una notte il tratto tra Lugo e l'allacciamento con la Bologna-Taranto; A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CESENA.

