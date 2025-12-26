Una manovra sbagliata, l'auto che perde il controllo, abbatte la recinzione e attraversa i binari, terminando la corsa sulla banchina della stazione ferroviaria. Curioso - e scenografico - incidente nel giorno di Natale a Cesano Boscone (Milano).Auto sui binari in stazione È successo nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sbaglia manovra e finisce con l'auto sui binari della stazione: l'incidente di Natale nel Milanese

Leggi anche: Il video dell’anziano che entra in stazione con l’auto e finisce sui binari della stazione a Bari

Leggi anche: L'auto 'entra' in stazione e finisce sui binari: la surreale manovra a Santo Spirito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sbaglia manovra e finisce con l'auto sui binari della stazione: l'incidente di Natale nel Milanese; Ancona, sbaglia ad ingranare la marcia e l'auto piomba nel giardino di una casa; Perde il controllo dell'auto e finisce nella piscina comunale; Il vento a 90 km/h fa crollare la Statua della Libertà (ma non quella di New York).

Sbaglia la manovra con l’auto nuova, sfonda la vetrata del centro commerciale e finisce in bilico sulle scale - Un 76enne ha sfondato la vetrata di un centro commerciale di Carvico (Bergamo) con l'auto e ha terminato la corsa in bilico sulle scale ... fanpage.it

Cesano Boscone, sbaglia la manovra con l'auto e finisce «parcheggiato» sui binari del treno - L'incidente, avvenuto il giorno di Natale nel comune milanese, ha causato lo stop del transito dei treni durante le fasi di recupero. msn.com