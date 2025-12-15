Sbaglia manovra e l' auto finisce nella piscina comunale | mamma e figlia salvate dai bagnini

Un incidente inaspettato si è verificato presso la piscina comunale di La Ciotat, in Francia, quando una manovra sbagliata ha portato un'auto a finire nella vasca. Fortunatamente, bagnini e operatori sono intervenuti tempestivamente, mettendo in salvo una mamma di 38 anni e la sua bambina, evitando conseguenze più gravi.

