Paura nei pressi dell' Asl | auto in fiamme vigili del fuoco sul posto

Questa sera ad Afragola si è verificato un incendio di un veicolo in via De Gasperi, vicino alla sede dell'ASL Napoli 2. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza nell’area. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o feriti al momento.

