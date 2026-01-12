Paura nei pressi dell' Asl | auto in fiamme vigili del fuoco sul posto
Questa sera ad Afragola si è verificato un incendio di un veicolo in via De Gasperi, vicino alla sede dell'ASL Napoli 2. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza nell’area. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o feriti al momento.
Paura questa sera ad Afragola dove un veicolo è andato a fuoco per cause da accertare. L'incendio si è sviluppato in via De Gasperi all'incrocio con via Dario Fiore, a pochi passi dalla sede dell'Asl Napoli 2.A diffondere la notizia, con tanto di immagini, è stata la pagina social "Afragola.
Paura nei pressi dell'Asl: auto in fiamme, vigili del fuoco sul posto - L'incendio si è sviluppato in via De Gasperi all'incrocio con via Dario Fiore, a pochi passi dalla sede dell'Asl
