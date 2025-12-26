Brescia, 26 dicembre 2025 – Un 29enne pluripregiudicato residente in città a Brescia ha derubato gli Spedali Civili di Brescia ed è stato fermato mentre cercava di allontanarsi alla guida di un’ambulanza. Aveva rubato due radio veicolari e una bodycam oltre a oggetti appartenenti a un medico in servizio. L’uomo era appena stato dimesso dal pronto soccorso quando ha provato a mettere a buon fine il crimine. È però stato notato dal capo-equipaggio dell’ambulanza, che ha avvisato la polizia, che è intervenuta immediatamente. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, dimesso dal pronto soccorso ruba in ospedale. Poi tenta di fuggire alla guida di un’ambulanza

