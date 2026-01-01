Ambulanza diretta al pronto soccorso travolta da un’auto all’incrocio | 4 feriti

Nella mattinata del 1° gennaio 2026 a Brescia, un incidente ha coinvolto un’ambulanza diretta al pronto soccorso, travolta da un’auto all’incrocio. L’incidente ha causato quattro feriti, di cui alcuni in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Paura nella mattinata di oggi, 1° gennaio 2026, a Brescia per un incidente che ha coinvolto un'ambulanza in servizio. Il mezzo di soccorso, appartenente alla Croce Blu di Lovere, stava trasportando una donna di 92 anni al pronto soccorso quando si è scontrato con un'auto all'incrocio tra via.

