Potresti votare mia nipote? la truffa del Ghost Pairing su WhatsApp

I Carabinieri di Napoli segnalano una nuova truffa che sta circolando tra gli utenti di WhatsApp. Si chiama “Ghost Pairing” e si presenta come un messaggio in cui qualcuno chiede: “Potresti votare mia nipote?”. Chi riceve questa richiesta si trova davanti a un raggiro: i truffatori cercano di sfruttare la fiducia tra i contatti per carpire dati o convincere le vittime a compiere azioni sbagliate. Gli esperti avvertono di fare attenzione e di non rispondere a questi messaggi sospetti.

Un'allerta crescente dai Carabinieri di Napoli: una nuova truffa, denominata "Ghost Pairing", sta prendendo piede su WhatsApp, sfruttando la fiducia tra i contatti e la buona fede degli utenti. La frode consiste nell'ottenere il controllo dell'account WhatsApp Web delle vittime, con gravi conseguenze economiche e sulla privacy, e si diffonde attraverso richieste di voto a concorsi online fasulli. La truffa si presenta spesso con un messaggio in apparenza innocuo, proveniente da un amico o parente, che chiede di votare per una nipote o una giovane partecipante a un concorso di danza o evento culturale.

