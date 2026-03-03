Sorteggio ATP Indian Wells 2026 | Sinner tra tante insidie tutto facile per Alcaraz

Il sorteggio ATP di Indian Wells 2026 vede Jannik Sinner affrontare un tabellone ricco di insidie, mentre Carlos Alcaraz si presenta con un percorso più agevole. Dopo la trasferta di febbraio che ha coinvolto diverse tappe tra Europa, Medio Oriente e America, il circuito maschile si concentra ora sul primo importante appuntamento della stagione negli Stati Uniti.

Archiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo della stagione nordamericana: il Sunshine Double. L’apertura è affidata al Masters 1000 di Indian Wells, al via con il tabellone principale da mercoledì 4 marzo, torneo che per collocazione e condizioni di gioco offre spesso indicazioni preziose sugli equilibri della primavera. Dopo l’assenza forzata dello scorso anno, Jannik Sinner ritrova il cemento californiano che lo aveva visto semifinalista nel 2023 e nel 2024, fermato in entrambe le occasioni da Carlos Alcaraz. I due guidano il seeding e si presentano come i principali candidati al titolo conquistato nel 2025 da Jack Draper, vincitore in finale su Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

Sinner e il sorteggio dell’ATP di Indian Wells 2026: chi sperare di evitare nei primi turniSale la febbre per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del Masters 1000 di Indian Wells.

ATP Indian Wells: Maestrelli salva cinque match point e supera Jarry! Fuori TravagliaIn attesa del sorteggio e dei tabelloni principali, al via mercoledì 4 marzo, è già tempo di gioco in California. Sono iniziate le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells, con impegnati ... ubitennis.com

È stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner, testa di serie numero due, popola la parte bassa del tabellone. L'azzurro attende al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Nel caso in cui dovesse vincere all'esordio, - facebook.com facebook

Gli accoppiamenti degli Italiani a Indian Wells (2) SINNER vs vincente Duckworth-Q (5) MUSETTI vs vincente Fucsovics-Q (15) COBOLLI vs vincente Altmaier-Kecmanovic (21) DARDERI vs Q BERRETTINI vs Mannarino ARNALDI vs Q BELLUCCI vs Diallo x.com