Berrettini batte Mannarino e i crampi esordio ok all’Atp Indian Wells 2026

Matteo Berrettini ha vinto il suo match contro Adrian Mannarino all’esordio del torneo ATP di Indian Wells 2026, nonostante i crampi. La partita si è conclusa con la vittoria di Berrettini al secondo set, consentendogli di avanzare nel torneo. L’incontro si è disputato su cemento, con un montepremi di 9 milioni di dollari.

Matteo Berrettini batte Adrian Mannarino e i crampi e vola al secondo turno del torneo Atp di Indian Wells 2026 (cemento, montepremi 9.415.725), primo Masters 1000 di questa stagione in corso nel deserto californiano. Ottimo esordio per il 29enne romano, che nella notte italiana ha sconfitto in rimonta il francese col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco. È la prima volta che Berrettini batte il 37enne transalpino in tre confronti diretti. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 4 del seeding. Dopo il diritto lungolinea con il quale ha chiuso la partita al primo match point, Berrettini è caduto sul campo dolorante ed è rimasto seduto lì per circa cinque minuti mentre il supervisor Atp e il fisioterapista si accertavano delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Indian Wells 2026, Berrettini vince all'esordio con Mannarino: "Fiero di me stesso"Miami, 5 marzo 2026 – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells.

