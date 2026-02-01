Benevento 5 straripante | Melilli sconfitto con un netto 8-0

Dopo la sconfitta precedente, il Benevento 5 torna a vincere con forza. Questa volta, contro il Melilli, la squadra di Scarpitti vince con un netto 8-0 e mantiene il primo posto in classifica, con un buon margine sul secondo, il Sulmona.

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 torna subito alla vittoria. La squadra di Scarpitti batte 8-0 il Melilli e mantiene il margine di vantaggio sul Sulmona, secondo in classifica. Doppiette per Rosato e Luquinhas, in gol anche Rafinha e De Crescenzo, gioia per i giovani Carpentieri e Calandro. TRIPLO VANTAGGIO ALL’INTERVALLO  – Scarpitti è senza Caruso, squalificato, e rinuncia anche ad Abdala e Volonnino. Pozzo torna titolare tra i pali con Rafinha, Renoldi, Salas e De Crescenzo a completare il quartetto di movimento. Tante assenze anche per il Melilli, che deve rinunciare a Fichera, Bocci e Gianino, tutti squalificati, oltre all’indisponibile Spampinato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

