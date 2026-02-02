Atletico Catania ko a Mazzarrone | decide la doppietta di Torres nel finale
L’Atletico Catania 1994 esce sconfitto dal campo di Mazzarrone. La squadra di Viagrande perde 2-0 contro il Mazzarrone di Ezio Raciti. La partita si decide negli ultimi minuti, quando Torres segna due gol che chiudono la gara. Gli ospiti non riescono a reagire e tornano a casa a mani vuote.
Sconfitta che fa scivolare gli atletisti al sesto posto della classifica del Girone B di Eccellenza con 32 punti superati dalla Leonzio (adesso quinta a quota 33) Atletico Catania 1994 Viagrande battuto allo stadio Comunale di Mazzarrone. La formazione giallorossoblù lascia l’intera posta in palio ai padroni di casa di mister Ezio Raciti che si impongono per 2-0. Ancora una volta i ragazzi di Angelo Galfano si distraggono nel finale e subiscono la doppietta di Torres all’88’ su calcio di rigore e al 95’. Sconfitta che fa scivolare gli atletisti al sesto posto della classifica del Girone B di Eccellenza con 32 punti superati dalla Leonzio (adesso quinta a quota 33) grazie al successo sul Vittoria per 1-0.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
