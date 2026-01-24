LIVE Atletica World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA | storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla sconfitto Lyles

Segui la diretta della World Indoor Tour di Boston 2026, con aggiornamenti su record mondiali e le principali prestazioni. Restate con noi per gli ultimi risultati e commenti in tempo reale, in un contesto di sport e competizione. Grazie per averci scelto e buona serata.

CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28. per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.26: Chiusura a sorpresa per il primo grande appuntamento dell'atletica mondiale che ha regalato grandi emozioni. L'uomo del giorno è lo statunitense Josh Hoey che ha stabilito il nuovo record del mondo degli 800 togliendolo ad una leggenda comme il keniano Kipketer. Recortd del mondo anche per un altro statunitense, Hobbs Kessler nei 2000 metri. L'ultimo azzurro al via ha chiuso al terzo posto, il triplista Ihemeje con una gara al di sotto delle attese ma bisogna dire che il triplo si è svolto con una pedana di rincorsa ridotta

