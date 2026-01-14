L’Atletica Imola Sacmi Avis ha inaugurato la stagione indoor con risultati significativi. A Parma, Andrea Mazzanti ha conquistato la medaglia d’argento negli ostacoli con un tempo di 7”33, migliorando la sua prestazione in finale rispetto alle batterie. La squadra si conferma protagonista tra i giovani, con Turchi che ha ottenuto una medaglia negli 800 metri. I risultati testimoniano il buon livello di preparazione e impegno dei nostri atleti.

L’ Atletica Imola Sacmi Avis apre la stagione indoor con una medaglia d’argento ottenuta, a Parma, da Andrea Mazzanti sui 50 ostacoli (7“33’), limando in finale il 7“37’ della batteria. Nei salti, Tommaso Gozzi e Filippo Venieri superano la quota di 1,78. Ad Ancona Luca Martelli, nei 200 metri (23“35), nuovo Pb indoor. Pure il neo Allievo, Filippo Ken Eherim, ha ottenuto il primato personale (24“19). A Modena, in una competizione piena di iscritti, i 60 metri, il migliore degli imolesi è Simone Ferrari, 45esimo in 7“17, davanti a Daniele Cetrone, 58esimo in 7“24. Andrea Mazzanti, con 7“28, si piazza a 4 centesimi, con 7“28. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, i risultati delle prime gare indoor della stagione con i giovani della Sacmi sempre protagonisti. Mazzanti è argento negli ostacoli. Turchi, altra medaglia negli 800

Ancora indoor domenica 11 gennaio a Modena, Parma, Padova e Ancona

