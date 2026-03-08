Tre generazioni di atlete sono protagoniste di una storia che si sviluppa attraverso Lucia, Francesca e Donatella. La loro vicenda si svolge a Viareggio, in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo 2026, giorno dedicato alla parità di genere. Tuttavia, nei numeri dello sport, la differenza tra uomini e donne resta evidente.

Viareggio, 8 marzo 2026 – Festa della Donna, festa di parità di genere. In teoria perché in tantissimi campi, ad esempio nello sport, la (dis)parità è evidente nei numeri. Secondo una ricerca condotta da Terre des Hommes, proprio in occasione dell’8 marzo, è emerso che il 21,6% delle bambine abbandona la pratica sportiva, contro il 15,1% dei ragazzi e il divario aumenta con l’età; sono donne solo il 19,8% degli allenatori, 15,4% dei dirigenti di società, il 12,4% dei dirigenti di federazione. Ma non finisce qui. Nella fascia 11-14 anni solo il 56,8% delle femmine fa sport, a fronte del 65,9% dei maschi. Ma il divario aumenta col crescere dell’età: nella fascia 15-17 anni la percentuale rosa scende al 42,6% contro il 58,4% dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atlete da tre generazioni. Lucia, Francesca e Donatella: una storia meravigliosa declinata al femminile

