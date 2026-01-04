Borgioli una storia lunga 128 anni In via del Giglio da 5 generazioni | Siamo la casa degli empolesi

Borgioli, in via del Giglio a Empoli, vanta una storia di 128 anni, tramandata da cinque generazioni. Dal 1898, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, mantenendo salde tradizioni e valori nel tempo. Un’azienda che, con continuità e impegno, si distingue come la casa degli empolesi, testimoniando una lunga presenza nel territorio e nella vita della città.

di Bruno Berti EMPOLI Essere in affari dal 1898, quindi da ben più di un secolo, non è certo un risultato comune: sono in pochissimi a potersi fregiare di simili record. In questo caso parliamo della ditta Borgioli, che, per chi risiede a Empoli, significa arredamento di qualità, con un’attenzione a quello che si muove nel settore, che, ai livelli più alti, che da Borgioli non mancano, sconfina nell’arte, o se preferite nel concetto, di vivere bene. Un’azienda che si fregia del titolo di impresa storica, assegnato dalle Camere di commercio a chi ha, appunto, una lunga storia alle sue spalle. Generazioni di empolesi hanno acquistato i prodotti della ditta di via del Giglio, un’impresa che non ha mai cambiato la proprietà, visto che in azienda c’è la quinta generazione della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

