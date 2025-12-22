Sci Atle Lie McGrath vince lo slalom in Alta Badia | Vinatzer 10°
È Atle Lie McGrath il vincitore dello slalom in Alta Badia della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Per il norvegese è la quarta vittoria in carriera. Oggi, lunedì 22 dicembre, ha preceduto di 30 centesimi il francese Clement Noel e di 39 centesimi lo svizzero Loic Meillard. L'unico azzurro. 🔗 Leggi su Today.it
