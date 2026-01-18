Atle Lie McGrath si conferma e vince lo slalom di Wengen Vinatzer vicino alla top10

Atle Lie McGrath si conferma vincitore nello slalom di Wengen, ottenendo il suo quinto successo in Coppa del Mondo. Vinatzer si avvicina alla top 10, dimostrando un buon andamento nella gara. La competizione si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, confermando l'importanza di una preparazione accurata e di una strategia efficace per ottenere risultati di rilievo.

Atle Lie McGrath concede il bis e trionfa nuovamente nello slalom di Wengen. Il norvegese replica il successo dello scorso anno e conquista il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo. Già in testa dopo la prima manche, McGrath si è confermato anche nella seconda e con questo risultato vola in testa alla classifica di specialità. Un podio un po’ tutto a tinte norvegese, visto che al secondo posto c’è il grande ex Lucas Pinheiro Braathen, che ormai da tempo corre sotto bandiera brasiliana, mentre terzo chiude Henrik Kristoffersen. Vinatzer chiude a ridosso dei primi dieci ed ora spera in un riscatto tra Kitzbuehel e Schladming. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atle Lie McGrath si conferma e vince lo slalom di Wengen. Vinatzer vicino alla top10 Leggi anche: Sci, Atle Lie McGrath vince lo slalom in Alta Badia: Vinatzer 10° Leggi anche: Atle Lie McGrath batte Noel nello slalom dell’Alta Badia. Vinatzer non incanta, ma è nei 10 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tanti errori e inforcate nella prima manche di slalom a Wengen, davanti a tutti c’è Atle Lie McGrath Secondo si piazza Meillard e terzo Kristoffersen. Il miglior azzurro è Vinatzer, che si difende ed è vicino alla top 10 #Sci #Wengen #Wintersport x.com Slalom Adelboden: Paco Rassat disegna una linea impossibile sul muro e si porta a casa la sua seconda vittoria in carriera e di stagione. Atle Lie McGrath anticipa al secondo posto Henrik Kristoffersen. L’arrembaggio azzurro si ferma al 17esimo posto di Alex - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.