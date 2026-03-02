Atalanta De Ketelaere torna a lavorare sul campo e punta a esserci contro il Bayern

L’Atalanta sta facendo progressi con gli infortuni: Giacomo Raspadori dovrebbe tornare presto in campo, mentre Charles De Ketelaere ha ripreso ad allenarsi con la squadra e mira a essere disponibile per la partita contro il Bayern. La squadra bergamasca lavora con attenzione per recuperare i due giocatori, entrambi importanti per il reparto offensivo. La speranza è di poterli schierare al più presto.

Bergamo, 2 marzo 2026 – L'Atalanta spera di riavere in gruppo nel giro di pochi giorni prima Giacomo Raspadori e a seguire Charles De Ketelaere, due titolari del suo attacco. Nella seduta odierna le due punte sono tornate a svolgere lavoro individuale sul campo, mandando un concreto segnale incoraggiante sui tempi di recupero dai rispettivi infortuni. Raspadori ha avuto un risentimento ai flessori nei minuti finali della trasferta all'Olimpico in casa della Lazio lo scorso 14 febbraio e potrebbe persino tornare tra i convocati in settimana: in extremis potrebbe persino entrare tra i convocati della trasferta di mercoledì per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, ancora all'Olimpico contro la Lazio, altrimenti il suo ritorno potrebbe avvenire sabato pomeriggio nel match casalingo contro l'Udinese.