Assaggio di primavera in Friuli Venezia Giulia ma da metà settimana torna un po’ di instabilità

Il Friuli Venezia Giulia ha sperimentato negli ultimi giorni temperature più alte e giornate senza pioggia, segnando un assaggio di primavera. Tuttavia, a partire da metà settimana, sono previste nuove condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero portare pioggia e cambiamenti nel tempo. Le previsioni indicano un ritorno di condizioni più variabili nella regione.

A partire da mercoledì non si esclude il ritorno di un po’ di instabilità, con la possibilità di qualche precipitazione e condizioni atmosferiche meno stabili rispetto ai giorni precedenti Il Friuli Venezia Giulia ha vissuto negli ultimi giorni un assaggio di primavera, con temperature massime miti e giornate generalmente stabili. Tuttavia, secondo le previsioni meteo, è ancora presto per archiviare definitivamente la fase più variabile della stagione. Il robusto anticiclone che per tutta la settimana ha interessato la regione è destinato infatti a indebolirsi nei prossimi giorni. Al suo posto inizieranno ad affluire correnti occidentali progressivamente più umide, che potrebbero riportare una maggiore variabilità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

