Salmo torna dal vivo in Friuli Venezia Giulia | concerto unico a Palmanova

Salmo torna a esibirsi dal vivo in Friuli Venezia Giulia, portando il suo concerto a Palmanova. La causa è il suo nuovo tour estivo, che prevede un evento speciale nella regione. L’artista si esibirà il 2 agosto alle 21 in Piazza Grande, all’interno della rassegna Estate di Stelle. Questo sarà l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia, attirando fan da tutta la zona. Il concerto fa parte di “Live Summer 2026” e promette di essere un momento unico per gli spettatori.

Maurizio Pisciottu, questo il nome all'anagrafe dell'artista, nato a Olbia nel 1984, ha costruito negli anni una carriera che ha segnato l'evoluzione del rap italiano: dagli esordi underground fino agli album che hanno dominato classifiche e streaming, con live sempre più spettacolari e un immaginario visivo fortemente cinematografico. L'appuntamento di Palmanova si inserisce dunque in un'estate che punta a richiamare pubblico da tutto il territorio, confermando la rassegna “Estate di Stelle” come uno dei poli concertistici del Nordest. Tra gli altri concerti già annunciati per “Estate di Stelle” figurano Giorgia (17 luglio), Fiorella Mannoia (23 luglio) e Litfiba (11 agosto).🔗 Leggi su Udinetoday.it

