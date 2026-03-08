aspettando gli oscar riflettori sui registi

A marzo al Modernissimo si concentra l’attenzione sui registi con una serie di film e approfondimenti dedicati, in attesa degli Oscar. La programmazione include molte pellicole che mettono in luce le opere di diversi autori e le loro tecniche di regia. La stagione cinematografica si arricchisce di incontri e proiezioni che coinvolgono appassionati e addetti ai lavori.

Marzo al Modernissimo è davvero ricchissimo di film e approfondimenti cinefili. Non solo perché viene proposta una bella rassegna su Agnès Varda e il cinema di tante registe, ad arricchimento della mostra sulla cineasta belga in galleria, ma anche perché il programma ci porta su altre strade tutte da percorrere. Ad esempio quella che conduce verso la notte degli Oscar che in Italia sarà visibile dopo la mezzanotte tra il 15 e 16 marzo alle 00,15 su RaiUno e in streaming su RaiPlay. Ecco uno sguardo ai premi Oscar, che si annunciano i più politici di sempre. "Perché Hollywood – scrive il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli nell’editoriale di questo mese – non è mai stata così in pericolo, schiacciata tra gli appetiti degli streamers e l’approccio censorio e liberticida dell’attuale amministrazione americana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

