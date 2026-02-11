Aspettando gli Oscar 2026 | tutti i look degli attori in nomination dal red carpet del Nominees Luncheon

I protagonisti della corsa agli Oscar 2026 si sono riuniti oggi al Nominees Luncheon a Hollywood. Attori e attrici in nomination hanno sfoggiato look eleganti e sorprendenti, catturando l’attenzione dei fotografi. La giornata segna l’inizio ufficiale della maratona verso la notte più attesa dell’anno per il cinema.

Motori, azione. Il cuore di Hollywood torna a pulsare in attesa della notte degli Oscar. Non prima di aver chiamato a raccolta i candidati in nomination, sul red carpet dell'annuale Nominees Luncheon, tra grandi nomi e look favolosi +++dropcap A Beverly Hills, la stagione degli Oscar 2026 sta entrando nel vivo. La 98esima edizione dell'Oscar Nominees Luncheon, l'annuale pranzo organizzato dall’Academy - con lo scopo di riunire i candidati in nomination dell'anno - ha chiamato sul tappeto stellato attori, registi, sceneggiatori, produttori e addetti ai lavori che potremmo ritrovare presto sul red carpet degli Academy Awards. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Analizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di miglior attore e miglior attrice.

Ecco una breve introduzione adatta a Google, sobria e chiara: Analizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di attori e attrici non protagonisti.

STREAM TEAM - Oscar 2026: Tutte Le Nomination E Gli Esclusi Eccellenti! - Con Victorlaszlo88

Timothée Chalamet all’Oscar Nominees Luncheon. x.com