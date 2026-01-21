Oscar 2026 i favoriti per le nomination | i registi e i film

Ecco un’analisi delle possibili candidature agli Oscar 2026, con focus sui film e registi più quotati. Tra i favoriti figurano registi come Anderson e le pellicole Hamnet e I peccatori. Per il cinema internazionale, si evidenziano Sentimental Value e L’agente segreto come candidati di rilievo. Questa panoramica offre uno sguardo sulle tendenze e le previsioni per le prossime premiazioni.

Le nostre previsioni sui probabili candidati ai prossimi Oscar per miglior film e regia: Anderson, Hamnet e I peccatori tra i grandi favoriti, il cinema internazionale punta su Sentimental Value e L'agente segreto. Quando manca ormai pochissimo all'annuncio delle nomination per l'edizione numero 98 degli Academy Award, è tempo di concludere la nostra panoramica di previsioni sui probabili candidati ai premi Oscar 2026, relativi ai film distribuiti negli Stati Uniti durante lo scorso anno. Nei precedenti articoli vi abbiamo già illustrato la situazione per quanto riguarda gli interpreti protagonisti, gli interpreti supporter e i film internazionali e d'animazione, illustrandovi i favoriti e alcune possibili sorprese.

Con l'avvicinarsi degli Oscar 2026, si delineano le potenziali nomination nei settori dei film internazionali e d'animazione.

Analizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di miglior attore e miglior attrice.

Serata vittoriosa per Timothee Chalamet, Jesse Buckley e Owen Cooper. Trionfano Hamnet e Una Battaglia Dopo L'Altra. Saranno i favoriti agli Oscar La cerimonia ha offerto momenti di stile e glamour sul red carpet, con look che hanno fatto discutere