Ascolti tv 7 marzo | chi ha vinto tra C'è Posta per te e Sanremo Top i dati di Gerry Scotti e De Martino

Sabato 7 marzo sono stati diffusi i dati Auditel degli ascolti televisivi. Tra i programmi più seguiti ci sono C’è Posta per Te, trasmesso su Canale 5, e Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo in onda su Rai1. Gerry Scotti e De Martino sono stati i protagonisti di questa analisi degli ascolti, che evidenzia le performance delle due trasmissioni nel prime time.