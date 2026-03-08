Ascolti tv 7 marzo | chi ha vinto tra C'è Posta per te e Sanremo Top i dati di Gerry Scotti e De Martino
Sabato 7 marzo sono stati diffusi i dati Auditel degli ascolti televisivi. Tra i programmi più seguiti ci sono C’è Posta per Te, trasmesso su Canale 5, e Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo in onda su Rai1. Gerry Scotti e De Martino sono stati i protagonisti di questa analisi degli ascolti, che evidenzia le performance delle due trasmissioni nel prime time.
Gli ascolti tv di sabato 7 marzo, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra C'è Posta per Te su Canale 5 e Sanremo Top, spin off del Festival di Sanremo, su Rai1. In access prime time La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Affari Tuoi con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De MartinoChi ha vinto tra il programma di Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C'è posta per te con Maria De...
Temi più discussi: Carlo Conti conduce Sanremo Top, due serate il 7 e il 14 marzo su Rai1; Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; Sanremo Top 2026: quando va in onda, chi c’è e come funziona lo spin-off del Festival; C’è posta per te rischia la chiusura anticipata, Sal Da Vinci rimpiazza Maria De Filippi: la nuova programmazione.
