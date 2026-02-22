Ascolti tv 21 febbraio | chi ha vinto tra C'è posta per te e L'eredità i dati di PrimaFestival Scotti e De Martino

I dati sugli ascolti tv del 21 febbraio mostrano che C’è posta per te ha superato L’eredità di Rai1. La causa principale di questa differenza risiede nella forte attrattiva del format di Maria De Filippi, che ha coinvolto un pubblico più ampio. PrimaFestival, invece, ha registrato una crescita significativa, mentre Scotti e De Martino hanno condotto programmi con risultati contrastanti. La serata televisiva si è conclusa con un pubblico più vasto per il programma di Canale5.

Chi ha vinto tra il programma di Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni e la trasmissione di Canale5 C'è posta per te con Maria De Filippi. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 21 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L’Eredità e Io sono Farah, i dati di De Martino contro Gerry ScottiVenerdì 20 febbraio, Marco Liorni ha portato a casa più ascolti con L’Eredità rispetto a Io sono Farah di Gerry Scotti, secondo i dati Auditel.

Ascolti tv 14 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, De Martino batte ScottiIl 14 febbraio, Rai1 ha sorpreso tutti superando Canale5 nella classifica degli ascolti grazie alla finale di The Voice Kids, che ha riscosso più spettatori rispetto a C’è posta per te di Maria De Filippi.

Ascolti tv ieri 21 febbraio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 21 febbraio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 8 febbraio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

#Ascolti TV #TotalAudience | Venerdì 20 Febbraio 2026. #UominieDonne (+94K) e #IlParadisoDelleSignore (+60K) sempre davanti a tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen, dominata dalle Olimpiadi x.com

